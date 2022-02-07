Denizlili bisikletçiler podyum geleneğini sürdürdü

Alanya'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası 1. Etap Puanlı Yol Yarışları tamamlandı. Podyum geleneğini sürdüren NF Kimya Denizli Bisiklet Takımı farklı kategorilerde derece alarak 2022 yılına da kupa ile başladı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu faaliyet programında yer alan Türkiye Şampiyonası 1. Etap Puanlı Yol Yarışları geçtiğimiz hafta Alanya'da düzenlendi. Şiddetli yağmur ve soğuk havaya rağmen 45 Takım ve 505 sporcu pedal çevirdi.

2021 sezonunda tüm kategorilerde 30 kez podyum gören NF Kimya Denizli Bisiklet Takımı Yıldız U17, Genç U19 ve Büyükler kategorisinde 10 sporcu ile yarışlara katıldı. Takımlar klasmanında Gençler Türkiye ikincisi olurken Büyükler kategorisinde üçüncülük elde etti. Bireysel yarışlarda da NF Kimya Denizli Bisiklet Takımı sporcuları müthiş performans sergiledi. Şehir içi kriteryum yarışında Süleyman Urcu üçüncü olurken yarışları ilk 10'da bitiren Said Mirza Erken, Berkant Taşçı ve Talha Tekin Milli Takımdan davet alan sporcular oldu. Şampiyonanın 2. Etabı 26 ile 27 Şubat tarihlerinde Antalya'da yapılacağı açıklandı.