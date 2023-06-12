Denizlili Buse, triatlonda Türkiye şampiyonu oldu

3 gün süren organizasyonda 400'ün üzerinde sporcu yüzme, bisiklet ve koşu parkurlarında mücadele verdi. Yarışmanın startını Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve Triatlon Federasyon Başkanı Bayram Yalçınkaya birlikte verdi.

Yarışmalara Denizli'den katılan sporculardan Pamukkale Üniversitesi Mensupları SK sporcusu Buse Ertekin yıldız kategorisinde 500 m. yüzme, 12 km bisiklet 2.5 km koşu etabı sonunda Türkiye Şampiyonu oldu.

Pamukkale Su Sporları Kulübü sporcusu Damla Nur Demirbaş ise gençler kategorisinde 750 m. yüzme, 20 km bisiklet, 5 km. koşu etabını Türkiye ikincisi olarak tamamladı.

Pamukkale Su Sporları Kulübü sporcusu Burak Çağdaş ise elit kategorisinde 1500 m. yüzme, 40 km. bisiklet 10 km. koşudan oluşan etabı Türkiye üçüncüsü olarak tamamladı. Triatlondan başarılı sonuçlarla dönen Denizlili sporcuları kutlayan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, başarılarının artarak devam etmesini diledi.