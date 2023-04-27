Denizlili çiftçilere tohum desteği devam ediyor

Denizli'de yüzde 50 hibeli “Yerli Silajlık Mısır Yetiştiriciliği Projesi” çerçevesinde, hayvancılığa yönelik kaliteli kaba yem ihtiyacının karşılanarak et ve süt üretim miktarının ve kalitesinin artırılması için tohum desteği devam ediyor.

Denizli'de kırsal alanda yaşayan vatandaşların desteklenmesi ve tarımsal üretimde verimin artırılması hedefiyle üreticilerin yanında olmaya devam eden Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Denizli Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde, yüzde 50 hibeli “Yerli Silajlık Mısır Yetiştiriciliği Projesi” çerçevesinde, hayvancılığa yönelik kaliteli kaba yem ihtiyacının karşılanarak et ve süt üretim miktarının ve kalitesinin artırılması için tohum desteği veriliyor. 17 ilçede toplam 53 bin 400 dekar alanda üretim yapacak, 4 bin 450 üreticiye 125 tonluk silajlık mısır tohumu dağıtım töreninin ilki Acıpayam'da gerçekleştirildi. Yüzde 50 hibeli “Yerli Silajlık Mısır Yetiştiriciliği Projesi” çerçevesinde her çiftçiye en fazla 2 torba olacak şekilde tohum dağıtımı yapılmakta olup, dağıtılan silajlık mısır tohumlarının yarı bedeli Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından, geri kalan yarı bedeli ise çiftçileri tarafından karşılanmakta.

"17 ilçemizde toplam 53 bin 400 dekar alanda üretim yapacak"

Törende konuşma yapan Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, “İlimiz hayvancılığının geliştirilmesi ve sürdürülebilir bir üretimin sağlanması maksadıyla ihtiyaç duyulan kaba yemin yetiştiricilerimize daha ucuz ve rantabl olarak ulaştırılması için, 17 ilçemizde toplam 53 bin 400 dekar alanda üretim yapacak, 4 bin 450 üreticimize 125 ton silajlık mısır tohumu yüzde 50 hibeli olarak ile Acıpayam, Baklan, Beyağaç, Bozkurt, Buldan, Çal, Çameli, Çardak, Çivril, Güney, Honaz, Kale, Merkezefendi, Pamukkale, Sarayköy, Serinhisar ve Tavas ilçelerimizde çiftçilerimize dağıtılacaktır” dedi.