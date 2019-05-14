Denizlili dart sporcusu Avrupa 1.'si oldu

İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenen Akdeniz Dart Şampiyonası'nda Avrupa 1.'si olarak Denizli'ye dönen Merve Erden ayağının tozuyla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu'nu ziyaret etti.

Bu yıl 18.'si düzenlenen Akdeniz Cup Dart Şampiyonası 8-11 Mayıs 2019 tarihlerinde İspanya'nın Barcelona kentinte yapıldı. Kadınlar kategorisinde ülkemizi temsil eden Denizlili sporcu Merve Erden, takım halinde Avrupa Şampiyonu olmayı başardı. Tekli ve eşli müsabakalarda da üçüncülük sevinci yaşayan Erden, ayağının tozuyla geldiği Denizli'de Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu'nu ziyaret etti.

Barcelona'dan gelen Avrupa şampiyonluk ile tüm ülke gururlanırken aynı zamanda bir ilke imza atıldı. Türkiye'nin dart branşında kazanılan bu şampiyonluk ülke tarihinde kazanılan ilk madalya anlamına geliyor. Merve Erden ise bu başarıyla Türkiye tarihine adını altın harflerle yazdırmış oldu.

“Şimdiden dünya şampiyonluğunu gözüne kestirdi”

Ankara'da düzenlenen büyük kadınlar milli takım seçmelerinde Türkiye birincisi ünvanını alan Merve, başarı basamaklarını bir bir tırmanarak sonunda Avrupa'nın zirvesine ulaştı. Dört yıldır bu sporla ilgilenen genç yetenek şimdiden dünya şampiyonluğunu gözüne kestirdi. İlk kez Avrupa deneyimi yaşadığı için turnuvayı gözünde çok büyüttüğünü dile getiren Erden, şampiyonluktan sonra daha fazla özgüven yaşadığını söyledi. Daha büyük başarıları yakalamak için çalışamaya devam edeceğini belirten genç sporcu antrenörleri Yusuf Can Korucu ve Murat Dirier'e teşekkür etti.

Genç yeteneği başarısından dolayı kutlayan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, Merve'nin Avrupa şampiyonluğu ile gurur duyduğunu söyledi.