Denizlili dartçılar 14 madalya kazandı

Ayak müsabakalarında, Denizlili sporcular başarılarına kaldığı yerden devam dedi. Denizli'yi temsilen 50 sporcunun katıldığı şampiyonadan 14 madalya çıktı.

22-24 Ekim tarihleri arasında düzenlenen ve ülkenin en büyük Dart organizasyonlarından olan Şehit Demet Sezen Türkiye Dart Şampiyonasının ikinci ayağına Antalya Kemer ev sahipliği yaptı. Toplamda 600 sporcunun katıldığı şampiyonada, Denizli 50 sporcu ile temsil edildi. Ankara'da yapılan şampiyonanın ilk etabında da müthiş bir başarı sağlayan Denizlili sporcular geleneği bozmadı. Tüm kategorilerde toplamda 4 altın 3 gümüş ve 7 bronz olmak üzere 14 madalya kazanan sporcular izleyiciler tarafından büyük alkış aldı.