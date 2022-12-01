Denizlili dartçılar şampiyonada dereceleri kaptırmadı

44 kulübün katıldığı turnuvada kürsüye çıkmaya hak kazanan sporcular, Denizli'nin Dart sporunda ki başarısını gözler önüne serdi.

26-27 Ekim tarihleri arasında Ankara Atatürk Spor ve Sergi Sarayı Dart Salonunda düzenlenen Türkiye Kulüplerarası Dart Şampiyonası müsabakaları, kıyasıya mücadeleler sonunda tamamlandı. 44 Kulüp adına 264 sporcunun mücadelesi sonrasında Denizli temsilcisi Tavas Belediyespor Kulübü ikinci olurken Pamukkale Belediyespor Kulübü üçüncü olarak kürsüde yer aldı.

Katıldıkları her şampiyonadan madalyalarla dönen ve dart branşında büyük başarılara imza atan kulüpleri ve sporcuları tebrik eden Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Dart sporuna gönül vermiş bir şehir olduklarını ve çalışmanın başarıyı yanında getirdiğini ifade etti. Tüm imkanları sporcuların hizmetine sunmak için çalıştıklarını belirten İlman, sporcu ailelerine ve antrenörlere teşekkür etti.