Denizlili ‘Demir Adam' Ordu'da Türkiye şampiyonu oldu

kez Ordu Triatlon Türkiye Kupası yarışları düzenlendi. Yarışlara ‘Gençler Kategorisinde' katılan Denizlili sporcu Burak Çağdaş, rakiplerini geride bırakarak Türkiye şampiyonu oldu.

Denizlili triatlon sporcusu Burak Çağdaş, geçtiğimiz hafta sonu Ordu'da, kez düzenlenen Triatlon Türkiye Kupası yarışlarına katıldı. Tayfun Gürsoy Parkı'nda gerçekleştirilen yarışlara Gençler Kategorisinde katılan Burak Çağdaş, 750 metre yüzdü, 20 kilometre bisiklet bindi ve 5 kilometre koşarak 30 rakibini geride bıraktı. 1 saat 2 dakikada tüm parkuru geçen Burak Çağdaş, Türkiye Şampiyonu oldu.

Ordu Triatlon Türkiye Kupası'nda 22 ilden 410 sporcunun katıldığını anlatan Burak Çağdaş, Karadeniz'in serin sularında yapılan yarışların mini, süper sprint, sprint ve standart mesafelerinde yapıldığını söyledi. Çağdaş, “Bu yarıştan bir hafta önce Macaristan'da yarışım vardı ve ondan önceki iki hafta milli takım kampındaydım. Ordu triatlon yarışına bu kamp ve yarışta hazırlandım denebilir. Yarış parkuru güzeldi ilk defa Ordu da yarıştım ve şampiyonluk beni iyice motive etti. Bu önemli yarışta Türkiye şampiyonu olarak Denizli'nin ismini kürsüden herkese duyurdum. Çok güzel ve yüksek katılımlı bir yarıştı. Isparta'da gelecek ay yapılacak triatlon yarışlarında Ordu'da elde ettiğim dereceyi daha da geliştireceğim” dedi.