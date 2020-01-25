Denizlili depremzedeler Elazığ depremini acı ve endişe ile takip ediyor

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde geçtiğimiz ağustos ayında meydana gelen ve yıkıma neden 6.0 büyüklüğünde depremin ardından yaralar sarılmaya devam ederken, depremzedeler Elazığ'daki depremin ardından yaşananları endişe içinde takip ediyor.

Bozkurt ilçesinde 2019 Ağustosunda meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem yıkıma neden olmuş ve birçok yapı ağır hasar gördüğü için çok sayıda vatandaşı evsiz bırakmıştı. Depremin ardından AFAD koordinesinde harekete geçilerek yaralar sarılmaya başlanırken, TOKİ aracılığı ile Bozkurt ve Çardak ilçesinde depremzedeler içinde 700'e yakın konut inşaatına başlandı. Acıları taze olan Denizlili depremzedeler, Elazığ'da dün meydana gelen ve 22 kişinin ölümü ile bin 30 kişinin yaralanmasına neden olan depremi televizyon ve internetten endişeyle takip ediyor.

Depremzede Ufuk Yüksek felaketin ardından yaşanan acıyı en iyi kendilerinin bildiğini kaydederek, Elazığ halkına geçiş olsun dileklerini iletti. Yüksek, “Kötüydü, baya hasarlı evler var, yıkılan yerler var. Çoluk, çocuk, halk okulda, çadırlarda yattı. Elazığ depremi çok felaket, bizim buradan daha yüksek, eksi 12 derece soğuk var. Allah Elazığ halkına sabır versin” dedi.

“Biliyoruz depremin acılarını Allah'ım yardımcıları olsun”

Bir başka depremzede Yusuf Karadeniz ise deprem felaketini televizyonlardan gördüğünü kaydederek duyar duymaz büyük bir endişe yaşadığını ifade etti. Acılarını anladıklarını söyleyen Karadeniz, “Elazığ'daki depremzedelere, bu acıları biz de yaşadığımız için Allah sabır, selamet, ölenlere rahmet versin. Biliyoruz depremin acılarını Allah'ım yardımcıları olsun” ifadesini kullandı.

“Hala bu psikolojiyi üzerimden atmış değilim”

Depremi diğer depremzede arkadaşları ile birlikte kahvehanedeki televizyondan takip eden diğer depremzede Muzaffer Tüzi ise, “Allah herkesin yardımcısı olsun, Allah beterinden saklasın. İnsanın psikolojisi çok olumsuz etkileniyor. Hala bu psikolojiyi üzerimden atmış değilim. O an biraz daha devam etse yaşam son bulacak yani, bunu biliyorsun. Allah'tan kısa kesti ve ucuz kurtardık. Yani çok kötü bir duygu” diye konuştu.