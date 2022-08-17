Denizlili genç müzisyen hemşerileriyle buluşuyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde bu akşam Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde Denizlili genç müzisyen Görkem Ağar'ı hemşerileriyle buluşturacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, son yıllarda yaptığı kendine has yorumları ve özgün besteleriyle dünya müzik camiasında adından söz ettiren Denizlili genç müzisyen Görkem Ağar'ı hemşerileriyle buluşturacak. 17 Ağustos 2022 Çarşamba akşamı saat 21.00'de Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Mehmet Gazi Salonu'nda ücretsiz olarak gerçekleştirilecek piyano resitalinde genç müzisyen Görkem Ağar, solo piyano bestelerinin yanı sıra Türk Halk Müziği'nden Amerikan Cazına uzanan geniş bir yelpazede düzenlemelerini seslendirecek. Sahnede piyanoyu elektronik enstrümanlar ile birlikte çalacak Denizlili genç müzisyen Görkem Ağar'ın piyano resitaline tüm vatandaşların davetli olduğu ifade edildi.