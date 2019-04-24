Denizlili gençlerin bileğini kimse bükemedi

Türkiye Okul Sporları Federasyonu tarafından Eskişehir'de yapılan Türkiye Bilek Güreşi Gençler 'A' Kategorisi Şampiyonası'na Denizli'yi temsil etmek için katılan sporcular, kente madalyalar ile döndü.

Eskişehir'de yapılan Türkiye Bilek Güreşi Gençler A Kategorisi Şampiyonası'na katılan Denizlili sporcular, kente derece ile döndü. 67 ilden 650 sporcunun katıldığı turnuvada, Yesilyuva Osman Çemen Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencisi Hasan Duraman 70 kilogram kategorisinde sol kolda Türkiye 1'incisi olurken sağ kolda ise 2'inci oldu.

Çardak çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, Mahmut Koç 60 kilogram kategorisinde sol kolda Türkiye 1'incisi sağ kolda 4'üncü, Mevlüt Deveci 50 kilogram kategorisinde sol kolda Türkiye 3'üncüsü, Ali Ülker 80 kilogram kategorisinde sol kolda 3'üncü sağ kolda 4'üncü, Çağatay Sarıhan ise 70 kilogram kategorisinde sol kolda 5'inci oldu.

Genç sporculardan daha önce de milli takım forması giyen Hasan Duraman ve Mahmut Koç'un Yunanistan'da Mayıs ayında yapılacak Avrupa Şampiyonasında ülkemizi temsil edeceği öğrenildi.

Genç sporcuların antrenörlüğünü yapan spor hocası Hüseyin Aldı, öğrencilerin sıkı bir çalışma içerisinde olduklarını ve ülkemizi dünya arenasında en iyi şekilde temsil edeceklerini aktardı.