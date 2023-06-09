Denizlili güreşçiler minderde altın madalyayı kazandı

Serbest minder güreşinde Niğde'de yapılan U15 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda 55 ilden 800 sporcunun katıldığı müsabakalarda 85 kg'da mücadele eden Denizlili Beytullah Sarı ve Süleyman Baran Özpay tüm rakiplerini yenerek Türkiye Şampiyonu oldu.

Pamukkale Belediye Spor Kulübü çatısı altında spor yaşamını sürdüren Beytullah Sarı, katıldığı her yarışmadan altın madalyayla ayrılıyor. Yağlı güreşlerde olduğu kadar minder güreşinde de rakiplerini mağlup eden başarılı sporcu, yeni güreş sezonuna da hızlı başladı. Pamukkale Belediyespor'un pehlivanlarından 15 yaşındaki Beytullah Sarı, güreşte elde sonuçlarla adından başarıyla söz ettirmeye bu sezon da devam ediyor. Güreş sezonunun başlamasıyla birlikte, ülke çapında düzenlenen yağlı güreş ve serbest minder güreşleri müsabakalarına katılan Pamukkale Belediyesporlu sporcu sezonun başından bu yana gittiği her müsabakadan altın madalya ile geri döndü. Geçen sezon katıldığı hem yağlı güreş hem de minder güreşi müsabakalarında yaklaşık 33 altın madalyanın sahibi olan Beytullah Sarı, 2023 sezonun daha ilk aylarında 7 altın madalyanın sahibi oldu.

Her müsabakadan altın madalya ile geri döndü

Nisan sonunda 5. Antalya Muratpaşa Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşlerinde ayak boyunda 87 sporcu arasından 1. olarak altın madalya kazanan Beytullah Sarı, 9 Mayıs 2023 tarihinde Konya'da gerçekleştirilen Okullar Arası Serbest Güreş Türkiye grup şampiyonasında 80 kg kategorisinde altın madalya almayı başardı. Sarı, Denizli'de düzenlenen U-15 Denizli İl Güreş Müsabakalarında mindere çıkarak 85 kg altın madalya aldı. Başarılı sporcu yağlı güreş kategorisinde Marmaris Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde ayak boyunda; Antalya ilinde düzenlenen Türkiye Yağlı Güreş Ligi 10. Manavgat Yağlı Güreşleri'nde ayak boyunda 116 güreşçi arasından 1. olup altın madalya sahibi oldu. Antalya Kaş Yağlı Pehlivan Güreşleri ve 3 Haziran 2023 tarihinde Manisa Akhisar Çağlak Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde de ayak boyunda birinci olarak altın madalyayla Pamukkale'nin ve Denizli'nin adını başarıyla duyurdu. Serbest minder güreşinde 6-8 Haziran 2023 tarihlerinde Niğde'de yapılan U15 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda 55 ilden 800 sporcunun katıldığı müsabakalarda 85 kg'da mücadele eden Pamukkaleli sporcu Beytullah Sarı tüm rakiplerini yenerek Türkiye Şampiyonu oldu.

Sarı, serbest minder güreşindeki Türkiye Şampiyonası'nın ardından, 6-10 Temmuz 2023 tarihinde Macaristan'da düzenlenecek olan U15 Avrupa Şampiyonası'na milli takımla birlikte Türkiye'yi temsil etme hakkını kazandı. Pamukkale Belediyespor çatısı altında spor yaşamını sürdüren başarılı sporcu katıldığı her organizasyondan altın madalya ile dönerek 1,5 yılda 40'a yakın altın madalya kazanmış oldu.

"Avrupa şampiyonasında madalya kazanabilecek potansiyeldedirler"

Denizli Sporcu Eğitim Merkezi Müdürü Erkan Dündar, “Sporcularımızdan serbestte Pamukkale Belediyespor sporcusu Beytullah Sarı 85 kg'da Türkiye şampiyonu, Grekoromen de ise Süleyman Baran Özpay 68 kg'da Türkiye 2'incisi, Yusuf İnan Özçalımlı 38 kg'da Türkiye 5'incisi, Muhammed Reşit Yürük 48 kg Türkiye 5'incisi oldu. Beytullah Sarı ile Süleyman Baran Özpay, milli takıma seçilmiş olup Temmuz ayında yapılacak olan U15 Avrupa Güreş şampiyonasında ülkemizi temsil edeceklerdir. Sporcularımız yıl boyunca iyi çalıştığını Avrupa şampiyonasında madalya kazanabilecek potansiyeldedirler” dedi.