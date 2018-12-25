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Denizlili hentbolcular çeyrek finalde

Anadolu Yıldızlar Ligi Hentbolda, Kütahya’da grup maçlarına çıkan Denizli Hentbol Karması, kız ve erkeklerde çeyrek finale yükseldi.

Anadolu Yıldızlar Ligi Hentbolda, Kütahya'da grup maçlarına çıkan Denizli Hentbol Karması, kız ve erkeklerde çeyrek finale yükseldi.


Sporun tabana yaygınlaştırılması, kulüplere ve milli takımlara alt yapı oluşturulması gibi hedefler doğrultusunda beş yıldır uygulanan Anadolu Yıldızlar Ligi projesi devam ediyor. Hentbol grup maçları hafta sonu Kütahya'da gerçekleşti. Denizli Hentbol Erkek Karması grubu birinci tamamlarken, Kız Karması ikinci olarak çeyrek final biletini kaptı. Sporcularını kutlayan Antrenör Ünzile Çelik, Türkiye'nin yıldız adaylarını buluşturan Analig'in, yeni yeteneklerin keşfedilmesi ve küçük sporcuların daha çok maç tecrübesi kazanması adına önemli olduğunu söyledi. Bursa'da yapılacak çeyrek finallere iyi bir hazırlık dönemi geçirmek istediklerini söyleyen Çelik, kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.

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