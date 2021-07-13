Denizlili iş adamı 3. ambulansı bağışladı

Denizli Valiliğinde düzenlenen devir teslim töreninde İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk de hayırsever iş adamı İbrahim Tan'a teşekkür ederek, her zaman yanlarında olan Tan Tekstil yönetim kuruluna şükranlarını iletti. İbrahim Tan da her zaman sağlık hizmetlerine olan desteğinin devam edileceğini belirterek Allah milletimize, devletimize zeval vermesin temennisinde bulundu. Vali Ali Fuat Atik, sağlık hizmetlerine sunmuş olduğu katkılardan dolayı İbrahim Tan'a plaket vererek, “Allah birinizi bin, bağışınızı kabul etsin. Kazasız belasız aracın kullanılmasını nasip etsin” diyerek teşekkür etti.

Daha sonra Vali Atik, aracın anahtarını sağlık çalışanlarına teslim etmesinin ardından ambulansın teknik donanımı hakkında görevlilerden bilgi aldı. Tan Tekstil Yönetim Kurulu tarafından geçtiğimiz yıllarda da Denizli'de sağlık tesislerinde kullanılmak üzere 2 ambulans 10 kuvöz, 6 monitör, 1 merkezi monitör 4 adet de solunum cihazı bağışında bulunulmuştu.