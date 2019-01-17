Denizlili işadamlarına yurtdışı tecrübesi

Denizli Ticaret Odası (DTO), inşaat ve bağlı sektörlerinde faaliyet gösteren 32 üyesini, Münih BAU 2019 İnşaat Fuarı'na gönderdi.

Denizli'den yola çıkan heyet, 15-16 Ocak 2019 tarihlerini kapsayan programda ilk önce inşaat sektörünün önemli fuarlardan biri olarak kabul edilen Münih BAU 2019 Fuarı'na katıldı. Mimarlık, Malzeme ve Sistem Fuarı ana ürün grubu teknolojisinin yeni uygulamaları ile ürünlerini yerinde gören heyette, DTO Yönetim Kurulu Üyeleri Ferruh Dalkılınç, Musa İmançlı ile İbrahim Şenel de yer aldı. Heyet daha sonra Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) Münih Şubesi'nin ev sahipliğinde yapılan istişare toplantısına katıldı. Toplantıya, Türkiye'nin Münih Konsolosu Mehmet Günay ile Münih Ticaret Ateşesi Ertem Çoban da katıldı. Heyetler, Denizli'deki inşaat sektörünün yatırımcılarının Almanya'daki girişimciler ile birlikte yürütebilecekleri çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu. DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, üyelerinin kendilerini geliştirmeleri ile uluslararası rekabette daha sağlam ve donanımlı bir şekilde var olabilmeleri için her türlü fırsatı değerlendirdiklerini kaydetti. Bunun bazen bir eğitim organizasyonu bazen de yurt dışı seyahatle sağlamaya çalıştıklarını aktaran Başkan Erdoğan, "Onların buralardan edindikleri izlenimler ile bilgi ve becerileri, şehrimize katma değer sağlayacak, kazanç olarak dönecektir. Bizim bu gayretimizin iş görüşmelerine de olumlu yansıdığını duymak, ekibimizi daha da motive ediyor ve hepimizi mutlu kılıyor. Aynı çabamızı kesintisiz sürdüreceğiz. Özellikle yeni ürün ve uygulamaların sergilendiği fuarları çok önemsiyoruz" dedi.