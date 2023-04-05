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Denizlili judocu Sıla Şahbal, Avrupa kupasında Türkiye'yi temsil edecek

Denizli Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı sporcusu Sıla Şahbal, 7-8 Nisan’da yapılacak Ümitler Avrupa Judo Kupası’nda Denizli ve Türkiye’yi temsil edecek.

Denizli Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı sporcusu Sıla Şahbal, 7-8 Nisan'da yapılacak Ümitler Avrupa Judo Kupası'nda Denizli ve Türkiye'yi temsil edecek.



Denizli Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı sporcuları Denizli ve Türkiye'yi ulusal ve uluslararası arenada temsil etmeye devam ediyor. Bu çerçevede 15 Mart - 3 Nisan 2023 tarihleri arasında Trabzon TOHM Kamp Eğitim Merkezi'nde milli takım kampına katılan Denizli Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı sporcusu Sıla Şahbal, 7-8 Nisan 2023 tarihleri arasında Çekya'nın Teplice kentinde yapılacak olan Ümitler Avrupa Judo Kupası'nda Denizli ve Türkiye'yi temsil edecek.



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Judo Milli Takım forması ile mücadele edecek Denizli Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı sporcusu Şahbal'a müsabakalarda başarılar dileyerek, “Denizli'mizin çocukları bizleri gururlandırmaya devam ediyor. İnşallah sporcumuz Sıla Şahbal güzel derecelerle Denizli'mize döner. Müsabakalarda üstün başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

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