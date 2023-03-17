Denizlili kadınlara tarım ve arıcılık eğitimi veriliyor

Denizli'de Kadın Çiftçi Kredisi kullanmak isteyen 50 kadın girişimciye yönelik tarım ve arıcılık eğitimi verildi.

Dar gelirli girişimci kadınlara destek sağlamak hedefiyle hizmetlerini sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi Mikrokredi Ofisi, “Kadın Çiftçi Kredisi” kullanan Denizlili 50 kadın girişimciye yönelik arıcılık eğitim toplantısı düzenledi. Çatalçeşme Oda Tiyatrosu'nda düzenlenen programa Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci ile girişimci kadınlar katıldı. Eğitimde yetkili uzmanlar, tarım sektöründe kadın girişimcilerin iş sahibi olmalarını teşvik ederek onlara bir gelecek sunma hedefiyle 2021 yılında hayata geçirdikleri “Kadın Çiftçi Kredisi” ile “Arı gibi çalışan mikrogirişimci kadınlar” projesi anlatıldı. Merak ettikleri konuları soran kadınlar ise proje hakkında bilgi aldı.

Büyükşehir Mikrokredi Ofisi kadınlar için var

Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci burada yaptığı konuşmada, üreten bir kimliği olan Denizli'nin sanayi ve turizmin yanı sıra aynı zamanda bir tarım kenti olduğunu vurguladı. Denizli Büyükşehir Belediyesinin Çal ve Tavas ilçesi olmak üzere 2 bal ormanı projesi olduğunu ve bunun arıcılık sektörü için büyük avantajlar sağlayacağını vurgulayan Değirmenci, “Şehrimizin coğrafi konumu nedeniyle taşıdığı beli başlı avantajları var. Bazı ürünlerde lideriz. Kekik üretimi başta olmak üzere, üzüm, ceviz, nohut ve birçok aromatik bitkilerin üretiminde başı çekiyoruz. Sizler çalışıp gayret ederseniz, ‘Bizler bu işten evimize katkı sağlamak istiyoruz' diyorsanız, biz sizler için varız. Büyükşehir Belediyesi Mikrokredi Ofisimiz sizin için burada” diye konuştu.