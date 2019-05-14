Denizlili karateciler dereceye girdi

Okul Sporları Yıldızlar Karate Türkiye Şampiyonası'nda Denizli'li sporcular madalyalarla döndü.

Çanakkale de okul sporları etkinlikleri yapıldı Düzenlenen yarışlar da yıldızların karate heyecanı Türkiye Şampiyonası ile sona erdi. Denizlili sporcuların başarılı neticelerle döndüğü şampiyona 11-12 Mayıs tarihlerinde düzenlendi. Denizlili genç karatecilerden 32 kilogramda (kg) Ahmet Hatemi Hafızoğlu'nun ikinci olduğu turnuvada 44 kg'da Seydi Hira Elmas ve 56 kg'da Batuhan Doruk üçüncü olmayı başardı.

Birbirinden çekişmeli mücadelelerin yaşandığı turnuva sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporcular kupa ve madalyalarını aldı.