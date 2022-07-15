Denizlili mali müşavir denizde boğuldu

Denizli'de mali müşavirlik yapan Musa Varol (41), tatil için gittiği Aydın Kuşada'sında girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti. Varol'un girdiği plaj içerisinde 7 kişi ise boğulma tehlikesi geçirdi.

Olay, Aydın'nın Kuşadası ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Kuşadası'nda güneşli havanın tadını çıkartmak isteyen vatandaşlar Davutlar Mahallesi Sevgi Plajı'na akın etti. Oluşan yoğun kalabalıkta bazı vatandaşlar sert dalgalara rağmen denize girince 2 saat içerisinde 8 kişi boğula tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Art arda yaşanan olaylar nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans, sahil güvenlik ve polis ekibi sevk edilirken, vatandaşlar tarafından denizden kıyıya çıkartılan 8 kişiye sağlık ekipleri ilk müdahalelerini yaparak ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Denizli mali muşavir kurtarılamadı

Durumu ağır olanlar arasında yer alan Denizlili Mali Müşavir Musa Varol (41), Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Varol, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Varol'un kesin ölüm raporu için İzmir Adli Tıp Kurumuna sevk edildiği öğrenildi.

Öte yandan polis ve sahil güvenlik ekipleri bölgede sık sık anons yaparak tatilcileri bölgede denize girmemeleri, dikkatli ve duyarlı olmaları konusunda uyarılarda bulundu.