Denizlili milli atlet yüksek atlamada Türkiye rekorunu kırdı

26 metrelik atlayışla büyükler ve U23 kategorisinde Türkiye rekorunu kırarak şampiyonadaki Bulgar atlet Tihomir Ivanov'un ardından ikinci oldu.

Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nın 24. edisyonu, İstanbul Ataköy Atletizm Salonu'nda 20 ülkenin katılımıyla yapıldı. 253 atletin yarıştığı şampiyonada 24 branşta madalya dağıtıldı. Türkiye 4 altın, üç gümüş, dört bronz madalya ile toplam 11 madalya kazanarak madalya sıralamasında ilk sırayı elde etti. Şampiyonada dört isim Türkiye rekoru kırdı.

Kariyerinin zirvesinde olan 20 yaşındaki Denizlili yüksek atlamacı milli atlet Alperen Acet, daha önce Metin Durmuşoğlu ile paylaştığı 2.24'lük rekoru iki santim geliştirerek 2.26 m'lik atlayışla büyükler ve U23 Türkiye rekortmeni olarak tarihe adını yazdırdı.

“Rekora inandık”

Başarılı sporcunun antrenörü Cavit Ceylan, Alperen'le birlikte kendilerine büyük hedefler koyduklarını ve planlanan doğrultuda hedeflerine adım adım ilerlediklerini kaydetti. Balkan Şampiyonasında rekora inandıklarını ve Acet'in bunu başardığını söyleyen Ceylan, Glasgow'da zor bir yarışın kendilerini beklediğini, hedeflerinin kürsüde yer almak ve olimpiyat vizesi almak olduğunu söyledi.

Atletizmde Alperen Acet'in elde ettiği rekor sonrası ilk kutlayanlardan biri de Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu oldu. Acet'in azimli ve disiplinli çalışmalarıyla başarıyı sonuna kadar hak ettiğini söyleyen İbanoğlu, Denizli'yi gururlandıran milli atlete ve başarıda pay sahibi antrenör Ceylan'a teşekkür etti.