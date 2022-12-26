Denizlili minikler Ege ile Gaga'nın maceralarına ortak oldu

Denizli Büyükşehir Belediyesi miniklerin severek izlediği, Türkiye'nin yerli çizgi film karakterleri Ege ile Gaga'nın müzikal oyununu çocuklarla buluşturdu. Ege ile Gaga'nın maceralarına ortak olup gönüllerince eğlenen çocuklar unutamayacakları bir gün geçirdi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, ekranların sevilen çizgi filmi Ege ile Gaga'nın tiyatro sahnesine uyarlanan müzikal oyununu miniklerle buluşturdu. Eğitici, öğretici ve eğlenceli içerikleriyle miniklerin yakından tanıdığı Ege ile Gaga'nın müzikal oyunu Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonu'nda sahnelendi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da minikleri bu güzel günlerinde yalnız bırakmadı. İki gösterim halinde sunulan oyunu aileleriyle birlikte izleyen çocuklar sevdikleri çizgi film karakterlerinin eğlenceli şarkılarıyla muhteşem zaman geçirdi. Yardımlaşmanın ve paylaşmanın öğretildiği müzikalde Ege ile Gaga'nın maceralarına ortak olmanın sevincini yaşayan çocuklar unutamayacakları bir gün yaşadı.

Başkan Amca, çocukların mutluluğunu paylaştı.

Müzikal öncesi sahneye davet edilen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan programa katılan aileler ve çocuklara teşekkür ederek güzel bir gün geçirmeleri temennisinde bulundu. Başkan Zolan, “Çocuklar bizim gözbebeğimiz, onlar bizim geleceğimiz. İstiyoruz ki onlar mutlu olsun, yarınları daha güzel olsun” dedi.

Anne ve babaların her şeyini çocukları için seferber ettiğini kaydeden Başkan Zolan, “Allah'ım sizlere kolaylıklar versin, inşallah çocuklarınızın güzel geleceğini görmeyi nasip etsin” ifadelerini kullandı.

Başkan Zolan daha sonra Ege ile Gaga oyununu çocuklarla birlikte izledi, çocukların mutluluğunu paylaştı.