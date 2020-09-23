Denizlili narcılar hasada mutlu başladı

Denizli'nin meyve deposu sayılan Pamukkale'deki tatlı koşuşturma devam ediyor. Oldukça verimli topraklara sahip olan Pamukkale'nin Irlıganlı mahallesinde, üreticiler turfanda nar hasadına başladı.

Üretim bakımından Ege Bölgesi'nde 2., Türkiye'de 4.sırada yer alan Denizli'de, hicaz narı hasadı başladı. İklim, arazi ve toprak olarak nar yetiştiriciliği için uygun olan Pamukkale ilçesi Irlıganlı mahallesindeki üreticiler, turfanda nar hasadına başladı. Tarımsal ürün ihracatçılarından Mevlüt Erarslan, nar hasadından çok memnun olduklarını söyledi.

Üretim artıyor

23 bin 723 dekar alanda nar üreticiliği yapılan Denizli'de, dekarda yaklaşık 3 ton olmak üzere toplamda 43 bin 775 ton ürün alınıyor. Denizli'nin ekolojik koşullarının uygunluğu, arazi miktarının çokluğu, iç ve dış talepler üretimi hızlı bir şekilde arttırmaya devam ediyor. Mikroklimatik iklim nedeniyle özellikle Pamukkale'de yetişen hicaz narının tat, renk, aroma, kalite ve kantitesinin yüksek olması, pestisit kalıntısı probleminin olmayışı bakımından ihracatçı firmaların tercih nedeni oluyor. Yetiştirilen narın birinci kalitede olanları ihraç ediliyor, geri kalan kısmı ise sanayide meyve suyu olarak işleniyor.