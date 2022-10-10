Denizlili öğrenciler, başarılı çalışmalarını İtalya'da sürdürdü

Denizli'de faaliyet gösteren Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, proje çerçevesinde gittikleri İtalya'da hem hazırladıkları eğitsel oyunu tanıttı hem de dijital oyun tasarlayarak başarılı çalışmalarını gösterdi.

Dijital oyunların eğitim sistemine entegre edilmesi günümüzde gittikçe önem kazanmaya devam ediyor. Bu amaçla Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi koordinatörlüğünde yürütülen ERASMUS+ KA229 Dijital Eğitim Oyunları Kodlama projesinin 3. hareketliliği,19-23 Eylül 2022 tarihleri arasında İtalya'nın Vasto kentinde gerçekleşti. Projenin ev sahipliğini IstitutoIstruzioneSuperiore “E.Mattei” okulu yaptı. Portekiz, Polonya, Türkiye-Manisave ev sahibi İtalya'dan öğretmen ve öğrenciler katıldığı hareketliliğe, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri alanından 2 öğretmen ve 4 öğrenci katıldı.

İtalya'nın Vasto şehrinde gerçekleştirilen faaliyet, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin Construct programını kullanarak hazırladıkları eğitsel oyunu tanıtmasıyla başladı. Devamında öğrenciler karışık gruplar oluşturarak fizik dersi için dört farklı dijital oyun tasarladı. Faaliyet sonunda projeye katılan öğretmen ve öğrencilere törenle sertifikaları verildi.

Eğitimlerin yanında hareketlilikte birçok bilimsel ve tarihi müze ziyareti gerçekleştirildi. Farklı kültürdeki akranlarıyla bir hafta süre ile vakit geçiren öğrenciler, kültürel ve sosyal açıdan farklı kazanımlar elde ederek, dil gelişim becerilerini geliştirdi.