Denizlili öğrenciler yüzme yarışmasından madalyalarla döndü

sınıf öğrencisi Seyfi Diker Türkiye birincisi, yine aynı okuldan 7. sınıf öğrencisi Muammer Gecekuş Türkiye ikincisi olarak şampiyonada büyük bir başarıya imza attı.

İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz yüzmede büyük başarı elde ederek ilimizin adını tüm Türkiye'ye başarıları ile duyuran şampiyon öğrencileri makamında ağırladı. Ziyarete Şube Müdürü Mustafa Vural, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ortaokulu Müdürü Gülçin Yapar, altın madalyalı Seyfi Diker ve annesi Hatice Diker, gümüş madalyalı Muammer Gecekuş ve annesi Necla Gecekuş ve Beden Eğitimi Öğretmeni Burhan Vayvada katıldı.

Oğuz gerçekleştirilen ziyarette yaptığı konuşmasında yüzme sporunun önemine vurgu yaparak, “Yüzme sporunu her yaştan insana sevdirmek amacıyla düzenlenen yenilikçi bir şampiyonlar bütünü olan ve bu yıl Marmaris'te 10.'su düzenlenen Uluslararası Arena Aquamaster Yüzme Şampiyonasından öğrencilerimiz altın ve gümüş madalya ile dönerek bize çok büyük mutluluk yaşattılar. 1500 mt açık su yüzme şampiyonasında 11-13 yaş kategorisinde ve genel klasmanda katılan öğrencilerimiz Seyfi Dker ve Muammer Gecekuş tüm rakiplerini geride bırakarak birinciliği ve ikinciliği aldılar. İlimiz her alanda olduğu gibi eğitim ve spor alanında da ismini başarılarla duyurmaya devam ediyorum. İki öğrencimizin ileride daha büyük başarılara imza atacaklarına gönülden inanıyorum” dedi.

Ziyaret sonunda Oğuz Türkiye birincisi ve ikincisi öğrencilerimize günün anısına hediye verdi.