Denizlili öğretmen ve öğrencileri taşıyan minibüs, Eskişehir'de kaza yaptı; 16 yaralı

Denizli'deki lisede okuyan öğrencileri ve öğretmenleri taşıyan servis minibüsünün Eskişehir'de kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 16 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde İnönü-Kütahya karayolunda meydana geldi. İnönü'den Kütahya istikametine doğru ilerleyen A.İ.Y. idaresindeki okul servisi, henüz belirlenemeyen sebeple T.Ü. yönetimindeki kamyona arkadan çarptı. Kazada minibüste yolcu olarak bulunan 10 lise öğrencisi, 4 öğretmen ve araç sürücü hafif, servis aracının yedek sürücüsü V.I. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kazaya karışan minibüsteki yolcuların, Erasmus kapsamında Denizli Merkezefendi ilçesine bağlı Lütfi EGE Anadolu Lisesi ve Pamukkale ilçesi BİLSEM Sanat Merkezi öğrenci ve öğretmenleri olduğu belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.