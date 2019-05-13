Denizlili okçular dünya rekoru kırdı

İtalya'nın Olbia kentinde düzenlenen Para Okçuluk Avrupa Kupası'nda Denizlili sporculardan Murat Turan makaralı yay takımda dünya rekorunu egale ederken Sevgi Yorulmaz ise makaralı yay biebronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye, Para Okçuluk Avrupa Kupası 1. ayak yarışlarını 5 altın ve 2 bronz olmak üzere 7 madalya ile kapattı. İtalya'nın Olbia şehrinde düzenlenen yarışmalara Denizlili sporcular damgasını vurdu.

Murat Turan'ın da yer aldığı makaralı yay takımı daha önce ABD'ye ait olan 232 puanın yeni sahibi oldu. Böylelikle hem Avrupa hem de Dünya rekorunu egale eden Türkiye okçulukta adını zirveye taşımış oldu. Makaralı yay bireyselde ülkemizi temsil eden bir diğer Denizlili sporcu Sevgi yorulmaz ise turnuva boyunca iyi performans sergileyerek bronz madalyanın sahibi oldu.