Denizlili polis memuru görev yaptığı Batman'da vefat etti

Denizlili polis memuru Özkan Taştekin görev yaptığı Batman'da kalbine yenik düştü.

Edinilen bilgiye göre; bir süredir Batman'da görev yapan polis memuru Özkan Taştekin'den (49), haber alamayan mesai arkadaşları evine gitti. Evine giren ekipler, Taştekin'in hareketsiz yattığını fark ederek sağlık ekiplerine bildirdi. Çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Taştekin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Evli ve iki çocuk babası Taştekin'in kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi.