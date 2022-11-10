Denizlili sanatseverler kültür buluşmalarına yoğun ilgi gösteriyor

Denizli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği “Büyükşehir ile Kültür Buluşmaları” Türkiye'nin önde gelen isimlerini ağırlamaya devam ediyor. Eğitimci yazar Ahmet Şerif İzgören'in yoğun ilgi gördüğü programda hemşehrilerine seslenen Başkan Zolan, “Göreve geldiğimiz ilk günden beri sanata, kültüre, eğitime destek olduk” dedi.

Türkiye'nin önde gelen isimlerini Denizli'de ağırlamaya kaldığı yerden devam eden Büyükşehir İle Kültür Buluşmaları programının konuğu sevilen eğitimci yazar Ahmet Şerif İzgören oldu. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Ali Değirmenci, Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürü Niyazi Türlü, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serhat Akbulut, davetliler ve binlerce vatandaş katıldı. Program için hazırlanan 2 bin kişilik Özay Gönlüm Salonu'nun dolmasının ardından, diğer misafirler için de 500 kişilik Fatma Yıldız Salonu'na video konferans sistemi kuruldu.

“Şehri şehir yapan kültürdür, sanattır, eğitimdir”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, programa yoğun ilgi gösteren tüm hemşehrilerine teşekkür ederek geçtiğimiz yıl başlattıkları Kültür Buluşmalarına yaz mevsimi sebebiyle ara verdiklerini söyledi. Eğitimci yazar Ahmet Şerif İzgören ile Büyükşehir ile Kültür Buluşmaları'nın yeni sezona başladığı müjdesini veren Başkan Osman Zolan, “Sizler bu etkinliklerimize ilgi gösterdiğiniz sürece bu çalışmaları devam ettireceğiz. Belediyecilik sadece yol, kaldırım, park, altyapı, üstyapı yapmak değildir. Şehri şehir yapan kültürdür, sanattır, eğitimdir. Biz belediye olarak göreve geldiğimiz ilk günden beri sanata, kültüre, eğitime destek olduk” dedi.

İzgören, deneyimlerini paylaştı

Konuşmanın ardından sahneye çıkan yazar Ahmet Şerif İzgören, kişisel gelişim ve eğitim alanında kendi hayatından tecrübe ve deneyimlerini paylaştı. Esprileriyle yüzleri güldüren yazar Ahmet Şerif İzgören keyifli sohbet ve üslubuyla programa katılanlara unutulmaz bir gece yaşattı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, gecenin sonunda günün anısına yazar Ahmet Şerif İzgören'e Denizli Horozu görseli bulunan kaide hediye etti.