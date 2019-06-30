İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Denizlili sporcudan Türkiye şampiyonasında 3.'lük gururu

Denizli Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Gizem Nur Köroğlu, Ankara’da düzenlenen Taekwondo Yıldızlar Türkiye Şampiyonası’nda 3.

Denizli Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Gizem Nur Köroğlu, Ankara'da düzenlenen Taekwondo Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda 3. oldu.


Denizli Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nden bir başarı haberi daha geldi. 25-30 Haziran tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen Taekwondo Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'na, Türkiye genelinde 3 bin sporcu katıldı. Şampiyonada Denizli Büyükşehir Belediyespor Kulübü Taekwondo Takımı'ndan Sueda Ongun'un ardından Gizem Nur Köroğlu da Türkiye 3.'sü olarak Denizli'yi gururlandırdı.


Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 200'e yakın sporcunun mücadele ettiği 51 kilogram kategorisinde Denizli'ye Türkiye 3.'lüğü getiren Köroğlu'nu tebrik etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.