İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Denizlili sporcular Mersin'den madalyalar ile döndü

Mersin’de düzenlenen Havalı Silahlar Türkiye Kupası’nda Denizlili sporcular madalyalarla döndü.

Mersin'de düzenlenen Havalı Silahlar Türkiye Kupası'nda Denizlili sporcular madalyalarla döndü.


Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası 1-6 Ekim 2019 tarihlerinde Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlendi. Yarışma boyunca başarılı bir grafik çizen Denizli ekibi turnuvadan madalyalarla ayrıldı.


Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü adına yarışan Fatma Demirhan, genç bayanlarda 29 sporcu arasından sıyrılarak Türkiye 3.'sü olmayı başardı.


Minik erkeklerde de iyi neticeler alan Denizli ekibi takım halinde 3.'lük elde ederek önemli bir başarıya imza attı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.