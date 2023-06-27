Denizlili Sümeyra, Avrupa'nın bileğini büktü

DENİZLİ (İHA) – Denizlili Sümeyra Koyuncu, Moldova'da düzenlenen Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası Genç Kadınlar kategorisinde şampiyon olarak altın madalya kazandı.

Moldova'da düzenlenen Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda Türkiye ve Denizli'yi temsil eden Çardaklı Sümeyra Koyuncu, Genç Kadınlar 65 kg sağ kol kategorisinde bütün rakiplerini mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu ve altın madalya kazandı. Aynı kategoride ikinci olan Trabzonlu Ebru Uzun da Sümeyra ile birlikte kürsüye çıkarak, Türkiye'yi gururlandırdı.

Şampiyonayı değerlendiren Sümeyra Koyuncu, uzun zamandır bu şampiyonaya hazırlandığını dile getirerek, “Çok çalışmanın karşılığını aldığımızı düşünüyorum. Bu aşamada bana destek olan kulüp yöneticilerimize, aileme, antrenörlerime teşekkür ediyorum. Şampiyon olup, şanlı Türk bayrağını göndere çektirerek İstiklal Marşımızı dinlettiğim için çok gururluyum. İnşallah bundan sonraki süreçte hedefim dünya şampiyonluğu olacak” dedi.