Denizlili süt üreticilerine 16 milyonluk müjde

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Denizli'deki süt üreticilerine destekleme ödemeleri ile ilgili müjde verdi.

Ak Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, yaptığı açıklamayla çiğ süt üreticilerine destekleme ödemesinin yapıldığı müjdesini verdi. Milletvekili Şahin Tin, verilen destekler ve alınan tedbirler sayesinde Türkiye'nin birçok alanda olduğu gibi süt üretiminde de kendi kendine yeten bir konuma ulaştığını ifade etti. Şahin Tin; “Çiğ süt destekleme ödemesi kapsamında Nisan, Mayıs ve Haziran dönemi için Denizli'mizdeki 14 bin 337 süt üreticimize 121 milyon 727 bin 379 litrelik süt miktarı için toplamda 15 Milyon 971 Bin 335 TL'lik destekleme ödemesi hesaplara aktarıldı. Süt üreticilerimize hayırlı olsun” dedi.

“Kendimize yeter durumdayız”

Milletvekili Şahin Tin; “Üreticilerimize ve yetiştiricilerimize aktarılan desteklerle başta hayvancılık sektörü olmak üzere birçok sektöre canlılık geldi ve daha da güçlendi. Bu anlamda çiğ süte verilen destekler süt üreticilerimizin önünü açıyor. Bu sevindirici tabloyu hep birlikte müşahede ediyoruz. Özellikle süt üretimi konusunda her yıl, bir önceki yıla oranla daha da iyi noktalara ulaştığımız aşikârdır. Öyle ki bugün ülkemiz süt üretiminde kendine yeterli konuma ulaşmıştır” dedi.

Denizli'de toplam 14 bin 337 süt üreticinin banka hesaplarına çiğ süt destekleme ödemesinin aktarıldığını belirten Milletvekili Şahin Tin; “Üreticilerimizin mağduriyet yaşamaması için hükümetimiz çok ciddi önlemler alarak birçok tedbirleri hayata geçirdi. Özellikle salgının yoğunlaştığı böylesi zor bir dönemde yine yeni tedbirler alarak üreticimizin yanında olduğumuzu açıkça ortaya koyduk. Gıda Tarım ve hayvancılık alanında sağlanan desteklerin üreticilerimize can suyu olduğunu görmek ve gücüne güç kattığına tanıklık etmek doğru yolda olduğumuzun apaçık bir göstergesidir” dedi.

“Salgına rağmen daha çok üreteceğiz”

Çiğ süt destekleme ödemelerinin Nisan, Mayıs ve Haziran dönemini kapsadığını belirten Milletvekili Şahin Tin, şöyle konuştu:

“Denizli'mizde 14 bin 337 süt üreticimize toplamda 121 Milyon 727 Bin 379 litrelik çiğ süt için 15 Milyon 971 Bin 335 TL'lik destekleme ödemesi gerçekleştirildi. Tüm yetiştiricilerimize hayırlı ve bereketli olsun. Salgına rağmen zorlu şartları göze alarak üretim gerçekleştiren tüm yetiştiricilerimizin yanında olmaya, onları desteklemeye kararlıyız. Yetiştiricilerimizin ve üreticilerimizin üretmeye devam etmesini, işletmelerinin, tarlalarının ve besihanelerinin başında olmasını tüm gayretimizle destekliyoruz. Bu çerçevede adımlar atmaya, destekleri üreticilerimize aktarmaya devam edeceğiz. Birlik ve beraberliğimizi muhafaza ederek ve birbirimize kenetlenerek bu zorlu günleri de aşacağımıza yürekten inanıyorum”