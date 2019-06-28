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Denizlili taekwondo sporcusu Türkiye 3'üncüsü oldu

Denizli Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Sueda Ongun Ankara’da düzenlenen Taekwondo Yıldızlar Türkiye Şampiyonası’nda Türkiye 3’üncüsü oldu.

Denizli Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Sueda Ongun Ankara'da düzenlenen Taekwondo Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye 3'üncüsü oldu.


Denizli Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Sueda Ongun, 25-30 Haziran tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen Taekwondo Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda ter döktü. Büyükşehir sporcusu Ongun, şampiyonanın ‘bayanlar 55 kilogram' kategorisini Türkiye 3'üncüsü olarak tamamladı. Denizli'ye madalya ile döndü. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, başarısından dolayı Sueda Ongun'u tebrik ederek, “Denizlimizi temsil ederek bizleri gururlandıran sporcumuz Sueda Ongun'a ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.

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