Denizlili üreticilere 52 milyonluk destek müjdesi

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Denizli'deki üreticilere destek müjdesi verdi. Şahin Tin; “Bitkisel üretim destek ödemeleri kapsamında üreticilerimizin hesaplarına yaklaşık 52 milyon liralık destek ödemesi aktarılmaya başlandı. Üreticilerimize tüm imkânları seferber ediyoruz, bereket olsun” dedi.

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Denizli'deki üreticilere yaklaşık 52 milyonluk destek ödemesinin aktarılmaya başlandığı müjdesini verdi. Milletvekili Şahin Tin, üreticilerin hesaplarına aktarılmaya başlanan desteklerin ayrıntılarına ilişkin bilgiler paylaştı. Milletvekili Şahin Tin; “Her dönem olduğu gibi bugün de üreticilerimizi yalnız bırakmıyoruz. Toprağa alın teri döken ve toprağı işleyen üreticilerimizin emeğine değer veriyoruz. Özellikle kuraklığın baş gösterdiği bu sıkıntılı dönemde çiftçilerimize sağladığımız tarımsal desteklerle onların yanında olduğumuzu bir kez daha güçlü bir şekilde hissettiriyoruz” dedi.

“Üreticilerimiz için imkanlar seferber ediliyor”

Yağlı tohumlu bitkiler destekleme ödemesinin üreticilere nefes aldıracağını belirten Milletvekili Şahin Tin; “Denizli'mizde, 87 bin 723 dekar alanda üretim yapan 1.133 üreticimize, 42 bin 981 ton üretim için 47 milyon 249 bin 474 TL'lik ‘2020 Yağlı Tohumlu Bitkiler Destekleme ödemesi” ödemesi yapılmaya başlandı. Ödemeler ilgili üreticilerin hesaplarına T.C. kimlik numarası son rakamına göre yapılıyor. Üreticilerimize destek olmaya her zaman devam edeceğiz. Üreticilerimiz için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz” diye konuştu.

Gübre desteklemeleri ile hububat, baklagil ve dane mısır fark destekleme ödemelerinin de üreticilerin hesaplarına aktarıldığını belirten Milletvekili Şahin Tin, şöyle konuştu:

“Denizli'mizde, 2 bin 616 üreticimizin 184 bin 677 dekar alanda kullandıkları 7 bin 846 ton gübre için 3 milyon 693 bin 542 TL 2020 Katı Organik Gübre ve Organomineral Gübre Destekleme Ödemesi hesaplara aktarıldı. Yine 30 bin 587 dekar alanda üretim yapan 562 üreticimize, 22 bin 205 ton üretim için 964 bin 12 TL 2020 Hububat, Baklagil ve Dane Mısır Fark Ödemeleri Destekleme Ödemesi tek seferde yapılmıştır. Bereketli olmasını diliyorum”

“Üreticimizi her koşulda koruyoruz”

Bu üretim sezonu ve hasat mevsiminin kuraklığın etkisinde geçmekte olduğunu belirten Milletvekili Şahin Tin; “Kuraklığın yol açtığı bir takım olumsuzluklar elbette üreticilerimiz için sıkıntıları da beraberinde getiriyor. Verimin düşük olması, istenilen düzeyde üretimin yapılamaması çiftçilerimizin rahat nefes almasına fırsat vermiyor. Bizler bu ve benzeri desteklerle üreticimizi korumanın gayretindeyiz. Yine tüm bu desteklerin yanı sıra kuraklıktan etkilenen çiftçilerimize yönelik de bir takım adımlar atmaya devam ediyoruz. Toplamda yaklaşık 52 milyon lirayı bulan bu desteklerin ilimiz üreticilerine hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.