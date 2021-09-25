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Denizlili yazar okurlarıyla buluştu

Denizlili Yazar Kemal Yalçın, Merkezefendi Kültür Merkezinde okurlarıyla bir araya geldi.


Denizlili Yazar Kemal Yalçın, Merkezefendi Kültür Merkezi'nde 'Mübadele Göç ve Alman Haymatlos Dostlarının ağırlanması' konulu söyleşide okuyucularıyla buluştu. Ünlü Yazar Yalçın ayrıca kitaplarını ekledi. Yoğunlaştığın söylüyorşi ve imzana Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'da katıldı. Başkan Doğan, Merkezefendi Kültür Yayınları'nda değerli yazarların kitaplarını yayınladıklarını belirtti. Başkan Doğan, “Merkezefendi Belediyesi olarak her zaman sanat ve sanatçının yanındayız. Yerel sanatçılarımıza da destek ve destek olmaya devam ediyor” dedi. Kemal Yalçın ise, Merkezefendi Belediye'ye verdiği desteklerden dolayı şanslı olduğunu söyleyerek, “Hemşehrilerim ile bir arada çok çok çok değerliyim. Bu olabilecekleri sağlayan Sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum. Yazmaya devam ediyor. Beni dinlemeye gelen yaşlılarıma sahibim” diye konuştu.

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