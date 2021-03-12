Denizlili Zeynep, Avrupa Matematik Olimpiyatı Gümüş Madalyası kazandı

Türkiye TÜBİTAK Kız Milli Takımında da Denizli'yi temsil eden Denizli Aydem Fen Lisesi öğrencisi Zeynep Taşevli, 2020 Avrupa Kız Çocukları Matematik Olimpiyatında 2.'lik derecesi olan ‘Gümüş Madalya'yı TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'dan aldı. Avrupa ikincisi öğrenci Zeynep Taşevli'yi İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici makamında kabul etti. İl Milli Eğitim Müdürlüğünde yapılan programa olimpiyat avrupa ikincisi Zeynep Taşevli, öğrencinin annesi ve babası, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Taşkın, Okul Müdürü Yusuf Bakıt, Müdür Yardımcısı Özcan Özdemir ve Matematik Öğretmeni Bünyamin İnci katıldı. Denizli'ye böyle bir gurur yaşattığı için Zeynep'e çok teşekkür eden Müdür Süleyman Ekici, “Başarılı öğrencimiz kız öğrencilere yönelik düzenlenen matematik olimpiyatlarında Avrupa 2.'liği aldı. Kızımızın kıymetli anne babasına da, Denizli'nin adını taçlandıran böyle bir evlat yetiştirdikleri için ayrıca çok teşekkür ediyorum. Kızımızın başarıları inşallah daim olsun. Başta ülkemiz olmak üzere Denizlimize ve tüm eğitim camiasına bu haklı gururu yaşattıkları için öğrencimiz Zeynep Taşevli ve Matematik öğretmenimiz Bünyamin İnci'ye teşekkür ediyoruz. İnşallah tıpkı Zeynep gibi nice öğrencilerimiz de aynı başarılara imza atar” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, üstün bir başarı göstererek Denizli ve ülkemizin adını tüm dünyaya duyuran Zeynep Taşevli'ye plaket ve hediye verdi. Öğrencinin danışman öğretmeni olan Matematik Öğretmeni Bünyamin İnci'ye de üstün gayretleri için plaket ve hediye verildi. Hollanda'nın Egmond aan Zee kentinde düzenlenmesi planlanan ancak korona virüs salgın hastalığı tedbirleri kapsamında sanal olarak gerçekleştirilen Avrupa Kız Çocukları Matematik Olimpiyatı'nın 9.'suna (EGMO) 53 ülkeden toplam 204 katılımcı katıldı.