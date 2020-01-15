Denizlililer 2020 logosunu seçiyor

Denizlililer, ‘2020 Denizli Yılı Logosu'nu seçmek için www.denizli2020.com adresine akın etti. On binlerce vatandaş 8 ayrı logo arasından "2020 Denizli Yılı" logosunu belirleyerek sosyal medya hesaplarından da paylaştı.

Denizli'nin plaka kodu 20'nin yan yana geldiği 2020'nin Denizli Yılı olarak ilan edilmesinin hemen ardından yıl boyunca tanıtım çalışmalarında ve etkinliklerde kullanılacak logo için düzenlenen anket ilk günden yoğun ilgi çekti. Denizli protokolü ve onbinlerce vatandaş www.denizli2020.com adresinde beğeniye sunulan 8 ayrı logo arasından seçimini yaptı. 2020 Denizli Yılı projesinin logo seçimini yapan onbinlerce kişi beğendikleri görseli sosyal medya hesaplarından paylaştı. Sosyal medyada yoğun ilgi çeken 2020 Denizli Yılı logo akımı 20 Ocak 2020'ye kadar devam edecek. Daha sonra en çok tercih edilen logo 20 Ocak 2020 saat 20.20'de kamuoyuna açıklanacak.

Protokolde seçimini yaptı

Denizli Valisi Hasan Karahan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli Milletvekilleri Cahit Özkan, Şahin Tin, Ahmet Yıldız ve Nilgün Ök ile ilçe belediye başkanları, siyasi partiler, oda başkanları, sivil toplum kuruluşları da 2020 Denizli Yılı logosunu seçerek Facebook, Twitter ve İnstagram gibi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Denizli protokolü ile birlikte onbinlerce kişi de beğendiği logoyu sosyal medya hesaplarından açıklayarak, "Biz logomuzu seçtik, ya siz" sözleriyle paylaştı. Yeşil-siyah renginde olan logo paylaşımlarıyla birlikte Denizli'nin renkleri sosyal medya hesaplarında ön plana çıktı.

Oylama 20 Ocak 2020 saat 20.20'ye kadar devam edecek

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, yıl boyunca tanıtım çalışmalarında kullanacakları logo seçimine yoğun bir ilgi olduğunu belirterek, bunun kendisini de çok mutlu ettiğini söyledi. Destek veren herkese teşekkür eden Başkan Osman Zolan, "2020 Denizli Yılı logo seçimimiz 20 Ocak 2020 saat 20.20'ye kadar devam edecek. Herkesi logosunu seçmeye davet ediyorum" şeklinde konuştu.