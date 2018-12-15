Denizlililer Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor

Denizli'ler AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bekliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Denizli'de ilk olarak eski Ekonomi Bakanlarından ve AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci'nin oğlu Atilla Zeybekci ile iş adamı Ergün Sertkan'ın kızı Elif Sertkan nikah törenine katıldı. Erdoğan sonrasında ise Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda toplamda 1 milyar 348 milyon 726 bin TL'lik 275 projenin açılışının gerçekleştirileceği törene geçecek. Vatandaşlar öğlen saatlerinden itibaren ise törenin gerçekleştirildiği alana akın etmeye başladı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı tören alanına vatandaşlar üstleri arandıktan sonra alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaklaşık 1 saat sonra törende vatandaşlara seslenmesi bekleniyor.