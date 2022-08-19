Denizlililer geleneksel aşure hayrında buluştu

Denizli'de her yıl geleneksel olarak Muharrem ayında düzenlenen aşure hayrında binlerce Denizlili bir araya geldi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Muharrem ayı nedeniyle her yıl düzenlediği aşure hayrı geleneğini bu yıl da sürdürdü. Bayramyeri Meydanı'nda düzenlenen aşure hayrına, Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, MHP Denizli İl Başkanı Yusuf Garip, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cuma namazı sonrasında gerçekleştirilen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, binlerce Denizlili aşure hayrında buluştu. Başkan Osman Zolan ve protokol üyeleri vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Burada basın mensuplarına bir açıklama yapan Başkan Zolan, insanlığın varoluşundan bu yana binlerce yıldır süren aşure geleneğini Büyükşehir Belediyesi olarak yaşattıklarını kaydetti.

“Bu bizim bütünleşmiş bir güzelliğimizdir”

Türk ve İslam tarihinde Muharrem ayında çok önemli olaylar yaşandığını ifade eden Başkan Zolan, “Türk milleti olarak aşure hayrımızı birlik ve bütünlüğümüzü güçlendirmek ve bereketi artırmak amacıyla bugüne kadar yapa geldik. Bu mübarek ay hemen hemen her evde aşure yapılır, bu bizim bütünleşmiş bir güzelliğimizdir” dedi. Başkan Zolan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Büyükşehir Belediyesi olarak her yıl olduğu gibi bu sene de geleneğimizi daha da güçlendirerek, bu güzel değerimize sahip çıkmak ve paylaşmak için yapıyoruz. Allah'ım kabul eylesin. İnşallah yarınımız sağlıklı, huzurlu ve hep güzel günler olsun. Allah kabul etsin, afet ve felaketlerden bizleri korusun.”

Denizli Valisi Ali Fuat Atik de, Muharrem ayının İslam dini açısından pek çok önemli olayı içerisinde barındırdığına dikkati çekerek aşurenin Türk milletinin birlik ve beraberliğini simgelediğini söyledi. Vali Atik, “Osman Başkanımıza bu güzel etkinlikte bizleri buluşturduğu için çok teşekkür etmek istiyorum. Allah bizi kaza ve belalardan muhafaza eylesin. En güzel günler bu milletin olsun” dedi.