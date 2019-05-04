Denizlililer park ve bahçelere akın etti

Binlerce Denizlili, başta Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası, Çamlık, İncilipınar, Adalet ve Servergazi Mesireliği gibi Büyükşehir Belediyesinin kente kazandırdığı yeşil alanlarla buluştu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan park ve yeşil alanlar özellikle havaların ısınmasıyla birlikte dolup taşmaya başladı. Binlerce Denizlili, başta Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası, Çamlık, İncilipınar, Adalet ve Servergazi Mesireliği gibi Büyükşehir Belediyesinin kente kazandırdığı yeşil alanlarla buluştu. Ailesi, arkadaşları ve sevenleriyle birlikte parklara akın eden vatandaşlar soğuk kış günlerinin geride kalması ile gökkuşağı renklerine bürünen parkların tadını çıkardı. Bazı vatandaşlar parklarda spor yaparken bazıları ise aileleri ve sevdikleriyle birlikte piknik yapıp oyunlar oynadı. Denizlililer parklardaki kartpostallık manzaraları ise fotoğraf çekerek ölümsüzleştirdi.

“Yeşil alan miktarında Avrupa'da bir çok kenti geride bıraktık”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, bir zamanlar yeşil alan fakiri olan Denizli'nin bugün kişi başına düşen yeşil alan miktarında Avrupa'da bir çok kenti geride bıraktığını söyledi. Park ve yeşil alan konusunda çok önemli yatırımlara imza attıklarını, Denizli merkezde ikamet eden birinin yürüme mesafesinde mutlaka bir parka ulaşabildiğini anlatan Başkan Osman Zolan, "Denizlimiz havasıyla, suyuyla, doğasıyla, yeşil alan ve parklarıyla örnek oluyor. Vatandaşlarımız hayata geçirdiğimiz park, yeşil alan ve diğer tesislerimizde sağlıklı ve güzel ortamlarda vakit geçiriyor" diye konuştu.