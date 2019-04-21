Denizlililerden yeni çevre yoluna tam not

Zamandan ve yakıttan büyük tasarruf sağlayan yeni yolu kente kazandıran Başkan Osman Zolan'a teşekkür eden Denizlililerin ortak fikri ise “Yeni çevre yolu Denizli'ye ilaç gibi geldi” oldu.

Kent genelinde sürdürdüğü başarılı ulaşım projelerini birer birer hayata geçirmesinin yanı sıra hızla artan nüfus ve araç sayısına da yeni önlemler alan Denizli Büyükşehir Belediyesi, trafiğe açtığı 50 metre genişliğindeki yeni çevre yolu ile Ali Marım Bulvarı'nı Hal Köprülü Kavşağı'na, oradan da İzmir Bulvarı, Bozburun yolu ve Ankara yoluna kesintisiz bir şekilde ulaşımı sağladı. Yeni çevre yolu ile 1200 Evler, Yenişehir, Adalet, Gümüşler, Üçler, Göveçlik, Yenişafak, Hisar, Hallaçlar, Barutçular, Bereketler, Çakmak, Kadılar ve Karahasanlı bölgesindeki onlarca mahalle İzmir Bulvarı, Bozburun yolu ve buradan Ankara yoluna güvenli bir şekilde ulaşıyor. On binlerce aracı şehir merkezine girmekten kurtaran yeni çevre yolu, trafik yoğunluğunu önemli ölçüde azalttı.

Vatandaşlar tarafından havaalanı pistine benzetilen 50 metre genişliğindeki Yeni Çevre Yolu, 4 gidiş, 4 geliş, 2 parklanma alanı, bisiklet yolu ve otobüs ceplerinden oluşuyor. Her iki yönde de kaldırımın yer aldığı çevre yolunda ayrıca 3 adet de akıllı kavşak bulunuyor. Yeni çevre yolunu kente kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a teşekkür eden Denizlililerin ortak fikri ise “Yeni çevre yolu Denizli'ye ilaç gibi geldi” oldu.

“Asıl olan milletimizin ihtiyacını, sıkıntısını gidermektir”

Her geçen gün artan araç trafiğine karşı yapılan ulaşım yatırımlarıyla şehre nefes aldırmaya devam ettiklerine dikkati çeken Başkan Zolan, büyükşehir belediyesinin yerli ve milli yatırımı Trafik yönetim sisteminin tüm bu yatırımlarla eş güdüm içerisinde çalıştığına işaret etti. Başkan Zolan, "Yeni çevre yolumuz vatandaşlarımızın daha konforlu ve zaman kaybı olmadan seyahat edebilmeleri adına büyük katkı sağladı. Asıl olan milletimizin ihtiyacını, sıkıntısını gidermektir. Şükürler olsun ki, bunu el birliğiyle gerçekleştirmeye devam ediyoruz" diye konuştu.