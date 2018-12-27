Denizli'nin 11 aylık ihracatı 3 milyar 107 milyon 111 bin dolar oldu

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli'nin 2018 yılı ihracatının 11 aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,3 artış göstererek 3 milyar 107 milyon 111 bin dolar olduğunu söyledi.

DTO Meclisi 2018 yılının son meclis toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Başkan Erdoğan, Denizli'nin güncel ekonomik verilerine yer verdi. Ekim ayının sonu itibarıyla ilk 10 aylık dönemde kente 77 adet yatırım teşvik belgesi verildiğini kaydeden Erdoğan, bu belgelerin karşılığının ise 669 milyon TL tutarında yatırım olduğuna dikkat çekti. Başkan Erdoğan, “Bu belgelerin 44 adedi imalat, 14 adedi hizmetler, 10 adedi madencilik, 5 adedi tarım faaliyetleri, 4 adedi ise enerji yatırımları için verildi. Teşvikler bir önceki yıla göre yüzde 37 artışla, 1.558 kişilik istihdam oluşturdu. 2017'nin ocak-ekim döneminde bu sayı bin 140'ta kalmıştı. Öte yandan, Kasım ayı sonu itibarıyla 11 aylık dönemde, Denizli'mizden, Türk Patent Enstitüsü'ne, bin 253 adet marka başvurusu, 314 adet endüstriyel tasarım başvurusu, 44 adet patent başvurusu, 28 adet de faydalı model başvurusu oldu” diye konuştu. Başkan Erdoğan ayrıca bin 280 firmanın daha DTO'ya kaydını yaptırdığını ve

Kasım ayı itibarıyla DTO'ya 17 bin 48 firmanın kayıtlı olduğunu ifade ederek, 2018'in sonuna dair hedeflerini 1 ay öncesinden yakalamanın mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı.

“En fazla ihracat hazır giyimde oldu”

Erdoğan, Kasım ayının sonu itibarıyla 11 aylık dönemde, Denizli'nin ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 11,3 artış göstererek 3 milyar 107 milyon 111 bin dolar olduğunu söyledi. Başkan Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Kasım ayının sonu itibarıyla, en fazla ihracat sırasıyla, İngiltere, Almanya ve ABD'ye yapıldı. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin kayıtlarına göre, İngiltere'ye ihracatımız yüzde 14,01 artışla 435 milyon 348 bin dolara, Almanya'ya ihracatımız yüzde 10,26 artışla 318 milyon 934 bin dolara, ABD'ye ihracatımız yüzde 7,31 artışla 227 milyon 234 bin dolara çıktı. Aynı dönemde en fazla ihracat sırasıyla yüzde 32,5'lik artış ve 1 milyar 10 milyon 874 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, yüzde 15,6'lık artış ve 483 milyon 762 bin dolarla elektrik elektronik ve hizmet, yüzde 13,6'lık artış ve 421 milyon 700 bin dolarla da çelik sektöründe gerçekleşti. İthalatımıza baktığımızda ise TÜİK verilerine göre, ekim ayı sonu itibarıyla, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,4 artış yaşandı. İthalatımız 1 milyar 745 milyon 31 bin dolar oldu. İthal edilen ürünlerin başında, bakır ve bakır mamulleri, demir ve çelik ile pamuk, pamuk ipliği ve pamuklu mensucat geliyor.”

Öte yandan, toplantıda DTO'nun 2019 yılı bütçesi de kabul edildi.