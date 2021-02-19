Denizli'nin 2 ilçesinde altyapı temizlik çalışması başlatıldı

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü Çivril ve Sarayköy ilçe merkezlerinde alt yapı hatları temizlik ve bakım çalışması yapıyor. Alt yapı şebekelerindeki temizlik çalışmalarının kesintisiz bir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğünün araç filosuna 2 yeni yüksek basınçlı kombine kanal temizleme aracı kattığı kaydedildi. Son teknolojiye sahip kombine kanal temizleme araçlarının, alt yapı kanallarını yüksek basınçlı su sistemiyle temizleyerek tıkanma ve taşmalara karşı erken önlem aldığı, bunun la birlikte altyapı yatırımlarının verimli ve uzun ömürlü olarak çalışmasına katkıda bulunduğu belirtildi. Bu kapsamda Çivril ve Sarayköy ilçe merkezlerinde muhtelif çaplarda toplam 40 bin metre alt yapı hatlarının temizlik çalışmasının yapılacağı ifade edildi.