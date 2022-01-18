Denizli'nin 2 ilçesinde daha eğitime kar tatili

Denizli'de sabah saatlerinde 4 ilçede eğitime yoğun kar yağışı nedeniyle ara verilmesinin ardından Buldan ve Çal için de yeni bir tatil kararı alındı.

Denizli genelinde dün akşam saatlerinden bu yanan devam eden yoğun kar yağışının ardından sabah saatlerinde valilik tarafından açıklanan karara göre; Çameli, Acıpayam, Serinhisar ve Çivril ilçelerinde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği duyurulmuştu.

Kent genelinde devam eden olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle Buldan ve Çal ilçelerinde de eğitim öğretime 1 gün ara verilmesi kararlaştırıldı. Buldan ve Çal'daki kar tatilinin ardından il genelinde eğitim öğretime ara verilen ilçe sayısı 6'ya yükselmiş oldu.