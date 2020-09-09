İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Denizli'nin 2 mahallesinde korona virüs karantinası

Denizli’nin Çardak ilçesinde bulunan iki mahallenin, korona virüs tedbirleri kapsamında 14 gün karantinaya alındığı duyuruldu.

Denizli'nin Çardak ilçesinde bulunan iki mahallenin, korona virüs tedbirleri kapsamında 14 gün karantinaya alındığı duyuruldu.


Çardak Belediyesi, Gemiş ve Gemiş Pınarı mahallelerinde korona virüs salgınının yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun almış olduğu kararla 14 gün karantinaya alındığını açıkladı.


Çardak Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Karantina süresince süt tankerleri, manavlar, fırınlar ve bakkallar açık, berber, kuaför, lokanta ve kahvehaneler kapalı kalacaktır. Gıda taşıma işi yapan toptancıların mahalle içine girmeden gıda maddelerini muhtar, bakkal veya manav sahibine teslim edebilmeleri sağlanacaktır” ifadeleri kullanıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.