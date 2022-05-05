Denizli'nin 2050 yılına kadar olan su yönetim stratejisi planlanıyor

Denizli'nin bir bütün olarak ele alınıp suyun tek merkezden kontrol edildiği proje ile kentin 2050 yılına kadar olan su yönetim stratejisi planlanıyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, Sürdürülebilir Şehirler Projesi Denizli Entegre Kentsel Su Yönetimi Planı Bilgilendirme Toplantısı'nın 2'ncisini düzenledi. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürü Niyazi Türlü, Genel Müdür Yardımcısı Halil İbrahim Buldaş, Büyükşehir Belediyesi DESKİ'de görevli daire başkanları, ilgili kurum temsilcileri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı. Denizli'nin gelecek su yönetim stratejisinin belirlenmesi amacıyla yapılan toplantıda kentin kısa, orta ve uzun vadelere ayrılmış eylem planı ortaya konuldu. Denizli'nin bir bütün olarak ele alınıp suyun tek merkezden kontrol edildiği proje ile kentin 2050 yılına kadar olan su yönetim stratejisi planlanırken, söz konusu altyapı yatırımları hakkında ilgili kurumlar, mahalle muhtarları ve vatandaşlara bilgi verildi.

“Su hayattır”

Başkan Zolan toplantıda yaptığı konuşmada kuraklık, göç, şehirleşme, sanayileşme ve vahşi tüketim gibi farklı nedenlerden dolayı su kaynaklarında sıkıntılar yaşandığını, bu nedenle suyun geleceğinin belirlenmesi için bu projenin çok önemli olduğunu söyledi. Bunun yanında afetlerin önüne geçilmesi adına da çok detaylı bir çalışma yapılması gerektiğini kaydeden Başkan Zolan, tüm planlamalarda Denizli'nin bir bütün olarak ele alındığını vurgulayarak, “Su hayattır. Hele ki küresel ısınma, iklim değişikliği gibi olumsuzlukların yaşandığı bu dönemde projemizin başlaması ayrı bir anlamlı. Ben bu projeyi çok önemsiyorum” dedi.

"Denizli'den Çin Seddi'ni geçen, Pekin'e varan bir alt yapı yapmışız”

Denizli Büyükşehir Belediyesinin altyapıda bu güne kadar çok yoğun yatırım yaptığını belirten Başkan Zolan, “2014 yılından bu güne döşediğimiz içme suyu, yağmursuyu ve kanalizasyon hatlarını uç uca eklediğimizde 7 bin kilometrenin üzerine ulaşmışız. Denizli'den Çin Seddi'ni geçen, Pekin'e varan bir alt yapı yapmışız” diye ifade etti. Projeye katkı sunan herkese teşekkür eden Başkan Zolan, “Bu dünyada yaşıyorsak, su kullanımına çok dikkat etmemiz gerekiyor. Hassasiyetle suyumuzu korumamız gerekiyor. Büyükşehir Belediyesi olarak İklim Değişikliği Eylem Planı hazırladık. Bu plan bizim için bir kılavuz. Büyükşehir Belediyesi ve DESKİ olarak kendi ödevimizi yapma konusunda gayret gösteriyoruz. İnşallah bu çalışmalar tüm dünyayı kapsayacak şekilde olur” diye konuştu.