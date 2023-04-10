Denizli'nin 428 mahallesindeki 7 bin 552 kadına süt işleme ve hijyen eğitini verildi

Projeye Pamukkale'ye bağlı Salihağa Mahallesi'nden katılım sağlayan üretici Merve Ertan, “Bu mesleğe başladığımda bu mesleğin ne kadar zor olduğunu bile ve isteye başladım. Çocuklarımdan önce hayvanlarımla ilgilenmem gerektiğini biliyordum. Günümüzün, saatimizin, düğünümüzün hatta bayramımızın olmadığının farkında olarak başladım. Bizler tüm zorluklara rağmen yaptığımız işi severek yapıyoruz ve biliyoruz ki devletimiz bakanlığımız valiliğimiz belediye başkanlığımız bizi her zaman desteklemekte. İhtiyaç duyduğum her zaman Tarım İl/İlçe Müdürlükleri, Veteriner Hekimleri bir telefon uzağımdalar. Sorduğum soruların cevaplarını onlarda buluyorum ve bu bana güven veriyor, diyorum ki yalnız değilim. Bu mesleği tek başıma yapabiliyorsam Devletimizin ve Bakanlığımızın sayesinde. Pembe çizmeleri duyduğumda çok heyecanlandım. İl/İlçe Tarım Müdürlüğü personeli bizzat köylerimize geldiler, süt hijyeni ve hayvan yem rasyonu hakkında bizi bilgilendirdiler. Bu çalışmada bulunduğum için kendimi şanslı ve mutlu hissettim. Hepinize çok teşekkür ederim'' dedi.

Eğitimler 4 ay sürdü

Tarım teşkilatının her daim üretim yapan insanların yanında olduğuna işaret eden Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar da “Tabi bu üreticilerimizin ürettikleri konularda teknik eğitimleri vermek ve bunu onlara ulaştırmak bizim temel görevimiz ve amacımızdır. Özellikle de değdiği her mecraya kalite ve güzellik katan bayanların bu konularda alacakları eğitimler bizim için çok önemli, çok değerli. Projedeki amacımız, süt konusunda Denizli olarak önemli ve iddialı olduğumuz bu konuda, ürettiğimiz ürünün kaliteli olması için de süt hijyenine dikkat etmemiz gerektiğini göz önüne alarak, bu konuda köyde üretici kadınlarımızı eğitmeyi hedefledik. Birinci amacımız buydu. Kaliteli süt elde edebilmek için rasyonumuzun iyi olması, üretimdeki beslediğimiz hayvanların ne olduğunu ne yediklerini bilmemiz önemliydi. Projemiz yaklaşık 4 aydır devam etmektedir. Bu süre içerisinde İl ve İlçe Müdürlüklerimizde görevli 85 teknik personelimizi görevlendirdik. 428 mahallemizde toplam 7 bin 552 kadın üreticimize uygulamalı çiğ süt ve işletme hijyeni ile bakım ve yem rasyonu konularında eğitim verdik ve bunların gerekli sınavlarını tamamladık” diye konuştu.

“Kadınlar baş tacımızdır”

Projeye katılan katılımcılara 10 bin adet pembe fular hediye eden Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise şunları söyledi:

"Kadınlar bizim baş tacımız. Sizler için ne yapsak azdır. İnşallah birlikte el ele, kol kola hem şehrimizi, hem ülkemizi daha ileriye, daha güzele götürmek için böyle güzel projeler yapmayı Allah'ım nasip etsin. Başta projeye destek veren Bakanımıza, İl Müdürümüze, emek veren tüm çalışma arkadaşlarımıza, katılım sağlayan siz değerli hanımefendilere çok teşekkür ediyorum. Projede Denizli'nin süt üretiminde daha kaliteli ve verimli bir üretime sahip olması amacıyla eğitimler verildi. Bu eğitimler çok kıymetliydi, o yüzden biz de bu işin içinde olmayı arzu ettik. Çalışıyoruz, emek veriyoruz, gayret ediyoruz. Üretimimizin kıymetli olması için içerisinde bilginin olması gerekiyor. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun, üretimimiz güçlü olsun”