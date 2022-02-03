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Denizli'nin 5 ilçesinde karla mücadele devam ediyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri 5 ilçenin yüksek kesimlerinde, sabaha karşı etkili olmaya başlayan kar yağışıyla mücadele ediyor.



Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 5 ilçenin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla mücadele ediyor. Denizli'nin Acıpayam, Çameli, Kale, Serinhisar ve Tavas ilçelerinin yüksek kesimlerindeki mahallelerinde sabaha karşı başlayan kar yağışı etkili oldu. Beklenen kar yağışına karşı önlemlerini alan Denizli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri bunun üzerine söz konusu mahallelerin yollarının kapanmasının önüne geçmek için çalışma başlattı.



Özellikle yüksek kesimlerdeki bölgelerde vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için kar küreme çalışmasını sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri gelen ihbarlara da anında müdahale ediyor.

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