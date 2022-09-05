Denizli'nin 50 yıllık su sorunu çözüldü

Denizli'nin içme suyu sıkıntısını uzun yıllar boyunca ortadan kaldırmak amacıyla şehre kazandırılan Akbaş Barajı ile Denizli geleceğe güvenle bakıyor. Honaz Dağı ve çevresindeki kar sularının biriktiği Akbaş Barajı'ndan getirilen içme suyu Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın açtığı vana ile kent merkezindeki su depolarına ulaştı.

Honaz ilçesi sınırlarında yer alan Akbaş Barajı'nda gerçekleştirilen yüzyılın yatırımı, içme suyu arıtma tesisinin bitirilmesiyle tamamlandı. Akbaş Barajı'ndan 70 kilometrelik hat ile merkeze getirilen içme suyunun kentteki su depolarına ulaşması için ilk vana açıldı. Akbaş Barajı'ndan getirilen suyun, şehre giriş noktasında bulunan Karşıyaka Mahallesi İçme Suyu Deposu önünde gerçekleştirilen programa katılan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli'yi yeni bir içme suyu kaynağıyla buluşturduklarını söyledi. Ak Parti Hükümeti ve Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından bugüne kadar Denizli'ye çok büyük yatırımlar yapıldığını anlatan Başkan Zolan, “Denizli'mizin gelecekte su sıkıntısı yaşamaması adına hayata geçirilen bu devasa bir işin sonucunda bu vanayı açarak şehrimizi yeni bir su kaynağına kavuşturduk. İnşallah Denizlimizin geleceği artık güvende. Bu büyük projenin şehrimizle buluşmasını sağlayan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Bakanlarımıza ve DSİ Genel Müdürümüze şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Devasa yatırım

Akbaş Barajı'nın daha önce tamamlandığını ifade eden Başkan Osman Zolan, hizmete sundukları içme suyu arıtma tesisinde günlük 100.000 metreküp suyun arıtıldığını söyledi. Başkan Zolan, “Arıtma tesisimizde tüm testler tamamlandı ve faaliyete geçti. Şu anda Denizli'miz, Honaz dağlarındaki kar sularının biriktiği Akbaş Barajı'ndan getirilen içme suyunu kullanacak. Bu vanayı açarak şehrimizdeki içme suyu depolarımıza aktarıma başladık. Denizli'miz artık içme suyu anlamında çok büyük bir güvence altına alındı. Olağanüstü bir şey olmazsa 50 yılını aşkın bir süre kent merkezimizde yaşayan insanlarımız su sıkıntısı yaşamayacak” dedi. Yatırımın devasa olduğunu belirten Başkan Zolan, “12-13 yıl önce Denizli'nin suyunu güvence altına almak için atılan ilk adım bugün vananın açılmasıyla amacına ulaştı. Denizli'miz inşallah artık içme suyu konusunda korkulu rüya görmeden, susuz kalmadan yoluna devam edecek. Allah'ım kuraklık vermesin, bol yağışlar versin” dedi.

Denizli'nin suyu hala Türkiye'nin en temizi

Denizli'nin su konusunda geleceğe güvenle baktığını kaydeden Başkan Zolan, “Su hayattır. Öncelikle su sorunumuzu kökten çözmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Allah'ım daha güzel hizmetlerde buluştursun. Bu tesisler 50 yıldan fazla şehrimize hizmet verecek. Ayrıca vatandaşlarımız bu suyu gönül rahatlığıyla da musluklardan içebilir, yeni doğmuş çocuklarımıza bile verilebilir. Denizli'mizin suyu hala Türkiye'nin en temiz suyu olmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.