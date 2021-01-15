İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Denizli'nin 6 ilçesinde karla mücadele devam ediyor

Denizli’de beklenen kar yağışına karşı tüm ekiplerini hazır eden Denizli Büyükşehir Belediyesi, 6 ilçede karla mücadele çalışması yapıyor.

Denizli'de beklenen kar yağışına karşı tüm ekiplerini hazır eden Denizli Büyükşehir Belediyesi, 6 ilçede karla mücadele çalışması yapıyor.


Denizli'de beklenen kar yağışına karşı tüm hazırlıklarını tamamlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, özellikle yüksek kesimlerdeki bölgelerde etkisini gösteren kar yağışına karşı mücadele ediyor. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri Bekilli, Bozkurt, Çal, Çivril, Serinhisar ve Tavas ilçelerinin yüksek kesimlerindeki mahallelerinde karla mücadele çalışması yapıyor.


Ekipler Bozkurt ilçesinde Hayrettin Mahallesi, Serinhisar ilçesinde Kocapınar Mahallesi ve Kefe Yaylası arası, Çal ilçesinde Sakızcılar Mahallesi, Bekilli ilçesinde Gömce ve Kutlubey Mahallesi, Çivril ilçesinde Bozdağ, Karabedirler ve Yukarıçapak Mahallesi ve Tavas ilçesinde ise Nikfer Mahallesi sınırlarında bulunan Bozdağ yolunda karla mücadele çalışması yaptı.


Denizli Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin teyakkuz halinde olduğu, vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için hazırda beklediği belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.