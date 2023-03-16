Denizli'nin ateş savaşçıları 7 arazöz ve 3 ilk müdahale aracıyla güçlendi

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne araç takviyesi yapıldığını duyurdu. Yangınlara karşı hız ve direncin daha fazla artırıldığını belirten Milletvekili Tin, “Denizli'mizde orman yangınlarına müdahale hızımızı ve direncimizi daha da artırıyoruz. Araç parkına, 7 arazöz ve 3 ilk müdahale aracı daha ilave ederek gücümüze güç katıyoruz. Ormana düşen her ateş yüreğimize düşüyor. Yeşil vatanı hep birlikte koruyacağız. Hayırlı olsun” dedi.